La BioCosmesi al Lucca VeganFest 2018!

Lucca VeganFest è un evento unico nel suo genere in cui il mondo vegan ha la possibilità di mostrarsi nelle sue infinite declinazioni! Per la prossima edizione, ampio spazio verrà dedicato alla biocosmesi, trend in forte crescita e tema di grande interesse.

Lucca, il 14 e 15 Aprile 2018, sarà la capitale europea del

mondo vegan,

dei consumi consapevoli ed etici,

di ottima cucina cruelty free,

di nuovi trend di mercato e di corretta informazione.

In ambito di BioCosmesi, sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione italiana e sulle attuali normative in vigore.

Prodotti

Conferenze con i più importanti Enti di Certificazione

con i più importanti Enti di Certificazione Stand di aziende che lavorano sul territorio nazionale: dalle più piccole realtà artigianali, fino alle medie e grandi realtà che distribuiscono la loro produzione nei canali più strutturati e nella GDO. Tutte con l’impegno di esporre e proporre ai visitatori prodotti rigorosamente vegan e ecologici.

L’evento sarà coordinato dal team scientifico del BioDizionario.it, la certificazione biocosmetica e alimentare europea e il più autorevole sito web di verifica degli ingredienti cosmetici.

Ecco alcune anticipazioni sulla programmazione. Interverranno sul palco:

Erica Congiu, responsabile di Biodizionario.it e dello standard etico BIODIZIONARIO APPROVED, il severo standard di qualità, garanzia sulla biocompatibilità dei prodotti cosmetici, detergenti e alimentari

Sauro Martella divulgatore etico e fondatore di VEGANOK Network nonché ideatore del sistema di valutazione a semaforo nell’ambito dell’identificazione dei singoli componenti dell’etichetta cosmetica.

la Dott.ssa Paola Cane, consulente per l’etichettatura europea del settore food e responsabile del progetto di indagine statistica Osservatorio VEGANOK.

I rappresentanti di alcuni dei più importanti enti di certificazione:

Il VeganFest, il festival più grande d’Europa sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l’anno all’interno dei propri eventi.

La programmazione sarà curata da VEGANOK Network e AssoVegan – Associazione Vegani iItaliani Onlus.

Scopri le prime novità e le aree che animeranno l’evento:

LA GRANDE CUCINA VEGAN NELL’AREA COOKING SHOW

CONFERENZE E SCIENZA NELLA NOSTRA AGORÀ ETICA&SALUTE

BENESSERE E FITNESS NELL’AREA SPORT&WELLNESS

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E DELL’ATTIVISMO

L.O.V.E. LUCCA OLIO E VINO EXPO

Seguici per scoprire tutte le novità di questa edizione!

Ti aspettiamo al festival Vegan più grande d’Europa: prossimo appuntamento il 14 e il 15 Aprile a Lucca!

Sei un’azienda e vuoi esporre i tuoi prodotti al VeganFest?

Ti aspettiamo!

Per info e prenotazioni:

Alessandro Tulli

info@veganok.com

www.veganfest.it

