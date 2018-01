Rossella Seno al Lucca VeganFest 2018!

CONDIVIDI

Il 14 e 15 Aprile 2018, il Polo Fiere di Lucca ospiterà L’XI edizione del festival vegan più grande d’Europa! Moltissime le sorprese e numerosi, i personaggi dal mondo dello spettacolo che parteciperanno. Rossella Seno vi aspetta!

A Lucca, le molteplici voci del mondo vegan si danno appuntamento per condividere, per raccontarsi e per documentare il grande cambiamento in atto.

L’edizione lucchese rappresenterà anche l’apertura dei festeggiamenti per il 20esimo anno di attività etica di VEGANOK Network, l’organizzazione internazionale per i diritti animali la cui mission è la diffusione nel mondo dei valori di rispetto per la vita in tutte le sue forme.

Rossella Seno, cantante e attrice parteciperà all’evento e sarà sul palco con Renata Balducci presidente di Assovegan – Associazione Vegani Italiani Onlus, per parlare di etica e per raccontare la sua vita di attivista per i diritti degli animali.

La cantattrice veneziana ha preso parte a numerose campagne per dare voce alla sofferenza animale.

Nella sua carriera da musicista, ha anche inciso, in collaborazione con l’associazione Animals Asia Foundation il brano “Luna su di me” per divulgare la tragedia dello sterminio degli orsi tibetani della luna.

Seguici per scoprire tutte le novità di questa edizione!

Ti sei perso le prime novità? Nessun problema! Ecco le news più interessanti di questa XI EDIZIONE:

LA GRANDE CUCINA VEGAN NELL’AREA COOKING SHOW

APPUNTAMENTO CON LA BIOCOSMESI

CONFERENZE E SCIENZA NELLA NOSTRA AGORÀ ETICA&SALUTE

BENESSERE E FITNESS NELL’AREA SPORT&WELLNESS

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E DELL’ATTIVISMO

L.O.V.E. LUCCA OLIO E VINO EXPO

Il VeganFest, sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l’anno all’interno dei propri eventi.

Save the date!

Ti aspettiamo al festival Vegan più grande d’Europa il 14 e il 15 Aprile a Lucca!

Visita la pagina Facebook

Segui VeganFest su Twitter e Instagram!

Sei un’azienda e vuoi esporre i tuoi prodotti al VeganFest?

Ti aspettiamo!

Per info e prenotazioni:

Alessandro Tulli

info@veganok.com

www.veganfest.it

Fonte:

www.promiseland.it

CONDIVIDI