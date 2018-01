VeganFest 2018: Amì Pet Food presenta il DogBar!

Il team del VeganFest ha a cuore tutti i suoi ospiti e visitatori. Ma proprio tutti! E allora quest’anno, un grande ritorno: verrà allestito, con la collaborazione di Amì Pet Food, un DogBar per tutti gli amici a 4 zampe in visita all’evento più grande d’Europa!

Il 14 e 15 Aprile 2018, il Polo Fiere di Lucca sarà la magnifica cornice di un evento ricchissimo di novità.

Il VeganFest è una meravigliosa esperienza: ogni anno diventa un’imperdibile occasione di incontro in grado di conquistare tutti: amanti della buona cucina vegetale, sportivi, divulgatori, medici, membri di associazioni in difesa degli animali…insomma ce n’è davvero per tutti i gusti!

E i nostri amici a 4 zampe?

Anche loro sono assolutamente benvenuti! Nessuno vorrebbe mai privarli della gioia di partecipare all’evento Vegan dell’anno!

Con la collaborazione dello staff dell’azienda Amì Pet Food, sarà allestito il DogBar: uno spazio interamente dedicato agli animali, dove sarà disponibile acqua fresca e deliziosi croccantini vegan messi a loro disposizione.

Chi non apprezzerebbe un Dog Open Bar e la possibilità di fare tanti nuovi incontri?

Amì Pet Food, sponsor ufficiale di quest’area, produce alimenti utilizzando solo materie prime 100% vegetali, senza coloranti e conservanti artificiali, né materie prime transgeniche.

Presente in oltre 25 paesi nel mondo, Amì sta diventando uno dei marchi di qualità nel mercato internazionale del pet food studiando, per ogni prodotto, il corretto bilanciamento per mantenere gli animali in perfetta forma.

Per scoprire altri prodotti visita il sito www.amipetfood.com

Ecco un’assaggio dello spettacolo firmato VeganFest:

Non perderti nessuna novità! Ecco le news più interessanti di questa XI EDIZIONE:

LA GRANDE CUCINA VEGAN NELL’AREA COOKING SHOW

APPUNTAMENTO CON LA BIOCOSMESI

CONFERENZE E SCIENZA NELLA NOSTRA AGORÀ ETICA&SALUTE

BENESSERE E FITNESS NELL’AREA SPORT&WELLNESS

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E DELL’ATTIVISMO

L.O.V.E. LUCCA OLIO E VINO EXPO

ROSSELLA SENO e CLAUDIA ZANELLA super ospiti sul Palco dell’evento!

Il VeganFest, sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l’anno all’interno dei propri eventi.

Save the date!

Ti aspettiamo al festival Vegan più grande d’Europa il 14 e il 15 Aprile a Lucca!

