Lucca VeganFest 2018: l’evento vegan dell’anno!

Continuano i preparativi per l’evento più atteso dell’anno! Il 14 e 15 Aprile 2018, il Polo Fiere di Lucca diventerà la capitale europea del Vegan, in una location d’eccezione.

Il VeganFest giunto alla sua 11a edizione vi aspetta con spazi espositivi speciali e molte novità.

L’edizione lucchese aprirà i festeggiamenti per il 20esimo anno di attività etica di VEGANOK Network, l’organizzazione internazionale per i diritti animali la cui mission è la diffusione nel mondo dei valori di rispetto per la vita, supportata dalla rete di attivisti e volontari di ASSOVEGAN – Associazione Vegani Italiani Onlus.

Il Polo Fiere a meno di un km dal centro storico, accoglierà i visitatori in uno spazio in cui l’avanguardia tecnologica si fonde con una filosofia sostenibile di recupero industriale: l’edificio infatti è stato ricavato grazie al risanamento della storica azienda olearia Bertolli. Oltre 7000 mq di spazio su due livelli, una posizione strategica, parcheggi gratuiti. Impossibile mancare.

L’evento metterà in luce il mondo vegan in tutti i suoi aspetti.

CUCINA E OTTIMO CIBO CRUELTY FREE

Street food,un’intera area in cui scoprire preparazioni vegan-fruttariane e tutta la creatività degli chef che si alterneranno nell‘area Cooking Show per farci gustare ed apprezzare il meglio della creatività di una cucina etica. L’area sarà coordinata dal team della VEGANOK Academy.

Imperdibile anche una visita all’area “L.O.V.E Lucca Olio e Vino” Expo, una vetrina dedicata alle produzioni di olio e vino.

SPORT E BENESSERE

Dimostrazioni, conferenze, approfondimenti di personalità dello sport a livello mondiale per scoprire insieme i benefici di una sana alimentazione vegana per la mente ed il corpo. Nella attesissima Wellness Area, il vero protagonista sarà il benessere fisico.

CONFERENZE E APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI

Ampio spazio sarà dedicato all’approfondimento, all’informazione. Sul palco dell’area Talk professionisti, scrittori, attivisti, blogger, medici nutrizionisti, membri di associazioni animaliste nazionali ed internazionali e personaggi di spicco del mondo vegan.

Seguici per scoprire tutte le novità di questa edizione!

Vuoi approfondire nel dettaglio tute le novità di questa edizione? Ecco tutte le news e la programmazione in aggiornamento!

LA GRANDE CUCINA VEGAN NELL’AREA COOKING SHOW

APPUNTAMENTO CON LA BIOCOSMESI

CONFERENZE E SCIENZA NELLA NOSTRA AGORÀ ETICA&SALUTE

BENESSERE E FITNESS NELL’AREA SPORT&WELLNESS

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E DELL’ATTIVISMO

L.O.V.E. LUCCA OLIO E VINO EXPO

Il VeganFest, sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l’anno all’interno dei propri eventi.

Save the date!

Ti aspettiamo al festival Vegan più grande d’Europa il 14 e il 15 Aprile a Lucca!

Visita la pagina Facebook

Segui VeganFest su Twitter e Instagram!

Sei un’azienda e vuoi esporre i tuoi prodotti al VeganFest?

Ti aspettiamo!

Per info e prenotazioni:

Alessandro Tulli

[email protected]

www.veganfest.it

Appronfondimenti:

www.veganfest.it

www.veganokacademy.com

www.veganok.com

www.assovegan.it

Fonte:

www.promiseland.it

