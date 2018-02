Il meglio del Vegan Street Food al Lucca VeganFest 2018!

A chi non piace lo Street Food? Difficile non amarlo! Lucca VeganFest dedicherà un’intera area in cui gustare le migliori proposte! Impossibile mancare il 14 e 15 Aprile presso il Polo Fieristico di Lucca.

Coloratissimo, saporito, speziato e sfizioso! Come non lasciarsi conquistare dallo Street Food?

Non si tratta semplicemente di cibo da consumare velocemente ma di un vero e proprio trend capace di coniugare tradizione ed innovazione.

L’Italia ha una tradizione legata allo Street Food conosciuta e apprezzata in tutto il mondo: arancine, piadine, pizze fritte, panini e panzerotti rappresentano solo alcune delle preparazioni gustosissime che tutti amiamo. È un cibo che ci connette alle tradizioni di altri paesi, che ci lascia scoprire altri modi di mangiare e altri abbinamenti: chi non ama piatti come burritos, burgers, falafel, kebab, samosa…?

Insomma, ogni piatto è un viaggio.

Si tratta di un vero e proprio fatto culturale in cui si vanno a creare nuove armonie di sapore fondendo gusti e profumi di culture differenti: Oriente e Occidente si incontrano nelle spezie di una salsa piccante, nei sapori di un impasto al profumo di curry o nella freschezza croccante di verdure locali da accompagnare alle preparazioni.

In questa undicesima edizione del VeganFest

celebreremo le migliori proposte.

Verrà allestita un’intera area dedicata allo Street Food

con food truck e stand in cui sarà possibile

gustare il meglio del cibo di strada:

gourmet, tradizionale, fusion, innovativo e sopratutto

100% vegetale e cruelty free!

Non puoi assolutamente mancare l’occasione di degustare anche tu il meglio del Vegan Street Food all’interno di un evento unico: il festival Vegan più grande d’Europa!

Il VeganFest, sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l'anno all'interno dei propri eventi.

