Ottima cucina fruttariano-crudista al Lucca VeganFest 2018!

Molte le novità per l’XI edizione del VeganFest che si terrà il 14 e 15 Aprile 2018 a Lucca presso il Polo Fiere. Le tendenze culinarie in ambito vegan saranno protagoniste dell’evento!

Procedono i preparativi per il Festival più grande d’Europa che quest’anno, in occasione dell’apertura dei festeggiamenti per il 20esimo anno di attività etica di VEGANOK Network, sarà davvero ricco di sorprese!

La splendida città di Lucca accoglierà l’evento presso il Polo Fiere, una location d’eccezione a meno di un km dal centro storico: l’edificio, ricavato grazie al risanamento della storica azienda olearia Bertolli, sarà la cornice all’interno della quale sfileranno le migliori realtà vegan.

L’evento prevederà spazi espositivi speciali, portando direttamente nel Polo Fiere la classica impostazione “festivaliera” che ha riscosso il successo internazionale.

Tra i protagonisti indiscussi dell’evento, ci sarà la cucina: buona, etica e rispettosa del mondo, dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi.

Grazie a cooking show, dimostrazioni, degustazioni e stand scopriremo realtà culinarie all’avanguardia, tradizioni ritrovate e reinventate: sarà un vero e proprio viaggio in cui tradizione e innovazione offrono nuovi orizzonti di gusto.

Tra le novità e

le proposte golosissime di quest’edizione,

impossibile non citare

l’AreaRaw che offrirà l’opportunità unica di

conoscere il mondo fruttariano-crudista.

La cucina fruttariana sta destando sempre più curiosità e interesse e attraverso Chef ed esperti impareremo a conoscerla in tutta la sua raffinatezza e prelibatezza.

Il tutto verrà coordinato dallo Staff della prestigiosa VEGANOK Academy che ci guiderà in questo percorso di gusto!

Ecco tutte le news e la programmazione in aggiornamento!

LUCCA VEGANFEST 2018: L’EVENTO DELL’ANNO

L.O.V.E. LUCCA OLIO E VINO EXPO

LA GRANDE CUCINA VEGAN NELL’AREA COOKING SHOW

VEGAN STREET FOOD

APPUNTAMENTO CON LA BIOCOSMESI

CONFERENZE E SCIENZA NELLA NOSTRA AGORÀ ETICA&SALUTE

BENESSERE E FITNESS NELL’AREA SPORT&WELLNESS

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E DELL’ATTIVISMO

Il VeganFest, sarà un evento prodotto assieme a Lucca Crea, partner in grado di movimentare oltre 500.000 visitatori l’anno all’interno dei propri eventi.

Save the date!

Ti aspettiamo al festival Vegan più grande d’Europa il 14 e il 15 Aprile a Lucca!

