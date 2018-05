IV edizione del VEGAN DAY in arrivo a Catania

Un’intera giornata dedicata al mondo vegan patrocinata da AssoVegan e Universo Natura organizzano la IV edizione del VEGAN DAY a Catania: un appuntamento dedicato al rispetto della vita di tutte le creature, con tanti ospiti dai comitati sportivo e scientifico di AssoVegan e tante attività per i partecipanti, all’insegna della gustosa e sana cucina vegetale.

Mirko Maricchiolo, Ambasciatore Vegan Day, manifestazione vegan che si svolge in una regione come la Sicilia, in cui è di grande importanza la presenza e la visibilità del mondo vegan, dando voce a importanti figure a livello nazionale e preparando il terreno per iniziative future, in un territorio troppo spesso purtroppo estraneo a questo genere di eventi. L'evento è realizzato con l'ausilio di AssoVegan e con il media partner VEGANOK Network.

“La possibilità di realizzare un evento di questa natura in Sicilia è fondamentale. In un Paese unito anche dalla forza del cambiamento, potrà accadere sempre più facilmente il miracolo della consapevolezza collettiva che riconosce ad ogni creatura il diritto alla vita sopra ogni cosa”

Renata Balducci, Presidente Associazione Vegani Italiani Onlus.

programma di conferenze, in cui saranno presenti i seguenti ospiti del Michela De Petris, medico chirurgo, specializzata in Scienza dell’Alimentazione, esperta di alimentazione vegan e macrobiotica e di terapia nutrizionale del paziente oncologico; la Dott.ssa Antonella Stimoli, biologa nutrizionista; il Dott. Roberto Favata, specializzato in agricoltura bio-compatibile e in sicurezza e igiene alimentare e ricercatore indipendente nel campo degli alimenti e della biochimica degli alimenti. La giornata, che avrà orario 10.00-21.00, ha un riccodi conferenze, in cui saranno presenti i seguenti ospiti del comitato scientifico di AssoVegan : la Dott.ssa, medico chirurgo, specializzata in Scienza dell’Alimentazione, esperta di alimentazione vegan e macrobiotica e didel paziente oncologico; la Dott.ssa, biologa nutrizionista; il Dott., specializzato ine in sicurezza e igiene alimentare e ricercatore indipendente nel campo degli alimenti e della biochimica degli alimenti.

Nicolina La Ciura Ambasciatrice Assovegan Palermo e responsabile del reparto grafico e fotografico di VEGANOK Network; Corpo Vegano e del Saranno inoltre presentiAmbasciatrice Assovegan Palermo e responsabile deldi VEGANOK Network; Walter Varano, preparatore atletico, istruttore, membro die del comitato sportivo AssoVegan.

Sarà inoltre presente lo Chef Williams Cioffi, che realizzerà un cooking show con assaggi.

Avrà poi luogo la 1° Gara di Torte Vegane nell’ambito del Vegan Day catanese, si terrà una lezione gratuita di Yoga a cura dell’insegnante Marianna Di Gregorio, e molte altre attività nel campo olistico. Per i bambini, un’area gioco attrezzata con la supervisione di animatori.

Un’area ristoro all’aperto sarà in funzione con bevande e piatti vegan dalle 10-21, oltre a una zona stand in cui esporranno le migliori aziende in campo vegan locali e nazionali, insieme ad associazioni attive a livello nazionale ed internazionale per i diritti degli animali, quali Sea Shepherd.

Per informazioni:

Villa di Bella – ViaGrande- Catania

tel 095-2968950