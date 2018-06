Dalle Alpi alle isole, il menù vegan è tutto italiano con le ricette da VeganBlog

In occasione della Festa della Repubblica Italiana abbiamo riunito in nun articolo le migliori ricette di VeganBlog da tutte le regioni d’Italia.

In occasione della Festa della Repubblica Italiana ci si interroga spesso su quale sia il “collante” per una popolazione formata da persone che parlano dialetti diversi, hanno tradizioni, climi, paesaggi diversi. Senza entrare in merito a dispute politiche, linguistiche o climatiche, c’è forse un’unica cosa che accomuna il popolo italiano, dalle Alpi alle isole passando per un’estrema varietà di paesaggi, paesi e città: il cibo e l’amore per la buona cucina. Sebbene le tradizioni italiane sembrino tutte legate a cibi nati dallo sfruttamento animali, con uno sguardo attento ci possiamo rendere conto come tante tipicità regionali siano già per loro natura vegane, o siano facilmente veganizzabili con pochi piccoli accorgimenti, senza nulla togliere al sapore originale della ricetta.

Dato che anche i consumi stanno radicalmente cambiando e la domanda di cibi vegan sia già preparati nei supermercati sia nei locali sta crescendo a vista d’occhio, grazie all’ascesa del numero dei vegani, ci auguriamo presto di trovare ovunque questo genere di piatti. Nel frattempo possiamo gustarli a casa nostra con qualche piccolo sforzo in cucina: abbiamo raccolto qui per voi da VeganBlog.it.

Valle d’Aosta

Perchè non provare la Valdostana vegan (a cui eventualmente aggiungere dell’affettato vegetale), oppure un’ottima versione veg della Zuppa alla Valdostana, senza i grassi di quella fatta con ingredienti animali…ma soprattutto senza sofferenza!

Trentino Alto Adige

Via libera ai Canederli al verde, oppure a dolci tipici come l’Apfel Kuchen e lo Strudel di mele.

Piemonte

Il tipico Brasato al Barolo finalmente in versione vegan, ma anche delicatezze come il Vegrino in salsa di fichi e piperita e ovviamente, l’immancabile Bagna cauda in versione vegan, dove le alghe wakame donano il gusto delle acciughe, che invece lasciamo nuotare libere nel mare.

Lombardia

Nonostante si trovino in commercio ormai versioni vegan della “milanese”, nulla toglie il piacere di cucinarsi in casa una Cotoletta alle milanese vegan. E che dire invece di piatti come la Cassoela o il famosissimo Risotto alla Milanese? Nessuno poi, resiste al fascino della zucca: via libera agli Gnocchi alla Mantovana con zucca e amaretti.

Veneto

Possiamo sbizzarrirci con i Bigoli in salsa vegan, Risi e Bisi (che senza l’uso del burro è praticamente un piatto già vegan), il Seitan alla veneziana, le Verze sofegae, e come dolci i biscottini Zaeti e la Torta sbrisolona.

Friuli Venezia Giulia

La Jota è una minestra invernale molto saporita, già di per sè vegan. Rinunciare al Frico? Giammai, con questa versione vegan! E per finire la Pinza o la Gubana, dolci tipici friulani.

Emilia Romagna

Se sulle nostre tavole cominciano a farsi vedere porzioni di lasagne vegan e ragù alla bolognese che possiamo comprare nei supermercati, da cucinare in casa ci sono immancabili il Crescione romagnolo, così come i Cappellacci ferraresi, l’Erbazzone, e i Ravioli al ragù veg.

Liguria

Il pesto vegan e la farinata sono ormai diffusi in molti negozi… ma chi sa resistere alle Melanzane ripiene alla ligure? Anche il Tempeh dle coniglio felice, lo Zemin (zuppa di ceci e bietole naturalmente vegan) e la Focaccia di Recco non sono niente male.

Toscana

Oltre alla Ribollita, alla Panzanella e alla Pappa al Pomodoro , i Pici alla briciola, e tra i dolci, la Schiacciata con l’uva, il Castagnaccio, e i Cavallucci di Siena (tutti piatti naturalmente vegan), sono da provare il Peposo veg, gli Gnudi (ovvero solo il ripieno dei ravioli senza la pasta) e i Cantuccini (conosciuti anche col nome di “biscotti di Prato”).

Lazio

Sembra impossibile, eppure è semplice realizzare piatti tipici della tradizione laziale come la Carbonara, l’Amatriciana, la Coratella (o Veggoratella per gli amici), i Saltinbocca alla Romana, i Carciofi alla romana e infine le già vegan per tradizione Ciambelline al vino.

Umbria

C’è chi dice che in Umbria per i vegan non c’è nulla da mangiare: eppure c’è l’Imbrecciata, una profumata zuppa di legumi, e ovviamente i famosi Baci di Perugia, in un ricetta di non difficile esecuzione, da realizzare a casa 100% vegan.

Marche

Come non parlare delle intramontabili Olive all’Ascolana? Oltre a queste, la tradizione di questa regione ci offre alcuni piatti vegan per natura come le Fave alla Marchigiana, i Gobbi in umido e la versione vegan di Vincisgrassi, una lasagna in bianco con piselli e funghi.

Campania

I must della cucina campana, come la Pasta alla genovese (ricetta napoletana che prende il nome dai generali genovesi sul territorio della città), i Peperoni ‘mbuttanat’ , gli Spaghetti alla puttanesca già vegan per ricetta, la deliziosa Parmigiana di melanzane, e ovviamente i capolavori della pasticceria: la Pastiera, le Sfoglietelle e il Babà.

Abruzzo

Tra i primi troviamo le Sagn’ appzztt, una pasta fresca originariamente senza uova con un sugo di verdure e ricotta di soia, poi la Pizza scema abruzzese, i celebri Arrosticini ovviamente in versione vegan, e come dolci i Cavicjune, una sorta di ravioli dolci ripieni di frutta secca e fritti.

Molise

Come molte persone cercano di dimenticare che i vegani esistono, molti si “dimenticano” di questa bella regione, che ci regala ricette sfiziose come la Pizza c’l’ jete e i Cavatelli alle verdure.

Calabria

Piccante e saporita la cucina di questa regione, che possiamo scoprire in piatti come la Zuppa di funghi e cipolle alla calabrese, la salsa Bomba di Soverato, una ricetta creativa come i Filei ai colori d’autunno, e i dolcissimi Turiddi.

Puglia

Oltre alle conosciutissime e saporite Orecchiette con cime di rapa e Cicoria e fave, ma anche altri must della cucina pugliese come i Cauzuncidd o la Tiella riso patate e cozze “fugate”, o raffinate rivisitazioni come le Orecchiette con crema di ceci e crumble di taralli piccanti.

Basilicata

Questa meravigliosa terra del sud chiamata originariamente Lucania ha piatti come le Pettole lucane , la Pasta e peperoni cruschi e la Purea di cicerchie con le cime.

Sicilia

L’isola di Trinacria è famosa in tutto il mondo per i gusti inconfondibili dei suoi piatti, che in buona parte sono già vegan come la Pasta alla Trapanese, la Caponata, Pane e panelle, Pasta alla Norma, i tipicissimi Arancini, e come non menzionare i dolcissimi Cannoli e la Cassata.

Sardegna

Le ricette sarde sono famose per contenere sempre qualche ingrediente “crudele” e invece…ecco la Fregola alla melanzana, le Seadas, la Panada al profumo di mare , gli Gnocchetti alla sarda e per finire in dolcezza le Papassine e le Finte Pesche.

Finiamo questa lunga carrellata di piatti regionali vegan che ci ha portato dalle Alpi agli Appennini, dai Laghi alle coste del Tirreno al Mare Jonio concludendo che qualsiasi sia la vostra provenienza, qualsiasi sia la vostra “versione” dei piatti, qualsiasi sia il senso che diate all’italianità e a questa giornata, l’importante è cucinare e mangiare il cibo naturale che ci ha donato Madre Natura, ovvero il cibo vegetale, e lasciare gli animali liberi di vivere!