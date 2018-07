AssoVegan per il sociale: il dott. Favata parlerà di alimentazione vegetale alla Casa Circondariale di Bari

AssoVegan si ripropone come motore di progetti sociali di tolleranza e sostenibilità: il 26 luglio si terrà una conferenza del dott. Favata presso la Casa Circondariale di Bari in cui si parlerà di Sana alimentazione vegetale e sostenibilità.

Condividi

Spesso si considera lo stile di vite vegan come elitario, “con la puzza sotto il naso”, privilegiato e, come va molto in voga preso certi politici in questo momento, “radical chic”. In realtà per chi ha deciso di eliminare la violenza dal proprio piatto e magari anche dal proprio armadio e dal proprio beauty case non c’è nessuna pretesa di perfezione né la volontà di screditare chi non la pensa così, ma anzi, una profonda empatia per ogni creatura, umana e animale che sia. Per questo, grazie all’iniziativa di alcune personalità particolarmente sensibili, nascono iniziative di comunione sociale e confronto come questa: il 26 luglio il dott. Roberto Favata, membro del Comitato Scientifico di AssoVegan insieme a Tiziana Annichiarico, del Comitato Etico di AssoVegan, parlerà di Sana Alimentazione a base vegetale ai detenuti della Casa Circondariale di Bari.

L’evento è destinato agli “ospiti loro malgrado” della Casa Circondariale, al personale educativo e dell’area pedagogia della struttura, giudiziario e di vigilanza della struttura nonché a tutte le persone che hanno un permesso speciale in quanto volontari. L’iniziativa vuole discutere sia delle basi scientifiche per una sana alimentazione vegetale, sia delle possibilità materiali di chi sta dentro di poter emancipare la propria posizione attraverso un consumo più consapevole del cibo che viene loro somministrato.

Il Dott. Roberto Favata membro del Comitato Scientifico Associazione Vegani Italiani Onlus, bioagronomo alimentare, specializzato in biochimica degli alimenti, sicurezza alimentare, processi produttivi ecocompatibili, sistemi qualità certificati. Laureato in Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Palermo, si specializza in agricoltura bio-compatibile e in sicurezza e igiene alimentare, ed è ricercatore indipendente nel campo degli alimenti e della biochimica degli alimenti, nonchè formatore e divulgatore scientifico. È socio fondatore e collaboratore del Centro Omega Stargate di Palermo. Co-fondatore del C.O.C.E.A. Centro per l’Orientamento, la Coerenza e l’Educazione Alimentare di Palermo, e autore del progetto formativo divulgativo “Coerenza Alimentare”.

La Dott.ssa Tiziana Annicchiarico è educatrice e pedagogista. Lavora nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità. Utilizza il cibo vegetale come strumento educativo e di promozione sociale. Ha realizzato diversi progetti di apprendimento atto a realizzare delle finalità educative, nel campo della disabilità, devianza, ed emarginazione tra cui il primo progetto educativo in Italia di cucina vegan (Etica e Gusto) realizzato nella Casa Circondariale di Bari, all’interno della sezione femminile. Ha inoltre realizzato anche un progetto educativo, ricreativo, formativo di etica e cucina vegana dedicato ai migranti per migliorarne l’integrazione e il benessere psicosociale e per favorire la prevenzione del disagio, promosso da APS LunaCometa nell’ambito del progetto SPRAR “Cittàccoglienza” presso Cerignola (Foggia). È ambasciatrice AssoVegan per la regione Puglia e membro del comitato etico di Associazione Vegani Italiani Onlus.

Le iniziative di AssoVegan sono molteplici e variegate. Per conoscerle tutte ed incontrare i membri dei vari comitati etico, scientifico artistico etc. vieni al VeganFest! Incontrerai i protagonisti del cambiamento in campo sociale, ambientale e scientifico che credono in uno sviluppo sostenibile e pieno di compassione ed empatia per ogni essere vivente.

l VeganFest è fatto da professionisti, medici, sportivi, divulgatori, chef, scrittori, attivisti, nutrizionisti, artisti, aziende di prodotti vegan…e molto altro ancora, accomunati dall’amore per gli animali e l’ambiente: adesso manchi solo tu!

Per conoscere tutti i protagonisti dell’onda vegan che travolgerà Bologna,

leggi il programma del VeganFest 2018

La XII edizione del VeganFest ti aspetta a Bologna dal 7 al 10 settembre 2018 nell’ambito di Sana! Sei un’azienda e vuoi essere dei nostri? Scrivi a [email protected]