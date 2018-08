Fuga di Ferragosto? Tante idee dal sito Veganok.com!

Avete una manciata di giorni liberi a Ferragosto e non sapete dove andare? Cercate una struttura ricettiva che possa coniugare la voglia di vacanza con la vostra scelta vegan? Vorreste fare del “turismo gastronomico” ma senza mangiare cibi prodotti con crudeltà? Abbiamo le risposte per voi: ecco tante idee che potete trovare sul sito VEGANOK.com

Agosto è lungo per chi non ha ferie o non è partito in vacanza, ma per fortuna possiamo contare sul ponte di Ferragosto, che ci regala qualche giorno, oppure qualche ora d’aria…E cosa fare per una fuga di mezza estate? Cercate forse un B&B con una colazione vegan…ma dove?

Ecco che viene in nostro aiuto il sito www.veganok.com che con un motore di ricerca e geolocalizzatore ci aiuta a trovare imprese, ristoranti, strutture ricettive, aziende e professionisti accreditati VEGANOK (vale a dire che aderiscono al Disciplinare etico dello standard VEGANOK).

Oltre 450 attività in tutta Italia, 139 professionisti e 630 aziende su tutto il territorio nazionale: non c’è che l’imbarazzo della scelta! Potete consultare il sito anche da telefono, dato che è ottimizzato per smartphone, e vi aiuterà nella ricerca del “posto giusto al momento giusto“.

A questa pagina potete consultare l’elenco dei ristoratori che aderiscono allo standard etico VEGANOK, a quest’altra le strutture ricettive, infine a questo indirizzo potete trovare gelaterie, e qui pasticcerie, che offrono una buona scelta vegan.

Qualche idea?

Relax a Sud

Il New Hotel Blu Eden è posizionato in un punto strategico, ai piedi del grande Parco del Pollino a circa 800 mt dal mare, di fronte la suggestiva Isola “Dino” sulla S.S.18 che permette di raggiungere in pochissimo tempo le rinomate cittadine della Riviera dei Cedri. Tutte le camere sono dotate di suggestivi balconi e terrazze. Il ristorante dell’hotel offre un gustoso menù certificato.

L’Agriturismo Cirasella Etna si trova a pochi chilometri da Catania e dalle meravigliose coste siciliane, in un ambiente rustico, agreste, e a stretto contatto con la natura. I piccoli amici a 4 zampe sono i benvenuti. A tavola si abbonda di verdure di stagione (anche dal nostro orto se possibile) stufate, saltate, crude, condite con sale marino, olio di oliva vergine dell’Etna dell’anno, olio di girasole e di sesamo, salsa di soia e altre salse fresche (con tutte le erbette aromatiche e i capperi di Sicilia), cereali integrali e pasta, legumi siciliani, mostarde di vino e di fichidindia.

Percorsi culinari nel centro Italia

Altro che salumi e norcineria! Scoprite l’altra faccia dell’Umbria e fermatevi a mangiare al ristorante La piazzetta delle erbe a Spoleto (PG), che propone una cucina naturale, senza prodotti nè derivati di origine animale, con solo farine e zuccheri non raffinati, frutta e verdura biologica. Da bere: estratti di frutta e verdura, infusi di erbe e una selezione di tè speciali.

Può un vegano godersi un ottimo gelato passeggiando per le vie di Roma? Certo, se si tratta di una gelateria 100% vegan (e accreditata VEGANOK) come Gelato Giulivo, che propone gelato totalmente privo di prodotti di derivazione animale e totalmente gluten free, preparato con solo ingredienti di prim’ordine, certificati IGP, VEGANOK, gluten free e bio.

A contatto con la natura intorno alle Alpi

Voglia di montagna ma anche voglia di qualcosa di buono? Prima di dirigervi verso Saluzzo in provincia di Cuneo. Qui troverete la pasticceria Vales, che offre un’ampia scelta di prodotti vegani sia dolci che salati per poter soddisfare le esigenze di tutti, con lo stesso livello di qualità, la cui missione è quella di far ricredere tutti quanti sulla credenza per cui “vegano” è associato a “non buono”.

Se non vi è passata la voglia di qualche dolcetto, prima di dirigervi verso le bellissime cime della sua provincia, fermatevi a Le Torte del Golosone: una piccola bottega artigianale di produzione e vendita di torte a conduzione familiare, dove si possono trovare torte, dolci di verdura, salatini e biscotti. Tra le Torte Vegan eccone alcune: al cioccolato fondente, mandorle e cioccolato, la langarola di nocciole, american pie, torte in crema con latte di soia, pere e cioccolato. Tutte le torte possono essere fatte anche con la farina di farro, kamut, riso, mais, integrale, dolcificate con zucchero di canna, malto di riso, sciroppo d’agave, stevia e anche senza lievito.

E se andate cercando un regalo particolare, oppure qualcosa da portare a casa come souvenir, cercate nel database tra le numerosissime aziende che hanno aderito allo Standard etico VEGANOK. A questa pagina trovate l’elenco delle innumerevoli aziende che producono prodotti alimentari, cosmetici, tessili e molto altro ancora, che in gran parte danno la possibilità di comprare in loco ai visitatori.