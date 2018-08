Gli ambasciatori di Assovegan: una presenza costante sul territorio.

Associazione Vegani Italiani Onlus, l’impegno costante per far sentire la voce dell’etica vegan sul territorio attraverso la diffusione del rispetto per la vita di tutti gli esseri viventi.

L’Associazione Vegani Italiani Onlus nasce il 10 agosto 2012, per diffondere una cultura di rispetto per la vita di ogni essere vivente e senziente. L’intento fondamentale è quello di diffondere delle realtà vegan basate sulla nonviolenza e dalla volontà di collaborare tra le diverse realtà Vegan, Animaliste, Umanitarie e Ambientali italiane e straniere.

Presidente dell’Associazione è Renata Balducci, fondatrice di VeganBlog.it, uno dei contenitori online di ricette più grande del web, autrice di tre famosi libri di ricette vegan: Nobili Scorpacciate Vegan, Nobili scorpacciate Le 4 Stagioni, Le Ricette di VeganBlog.it. Cofondatrice del sito Promiseland testata leader di informazione vegan, il grande punto di riferimento del vivere etico vegan, L’organo ufficiale di diffusione e di informazione. Fondatrice e organizzatrice del VeganFest, il festival vegan più grande d’Europa.

L’operato dell’Associazione Vegani Italiani Onlus è caratterizzato dalla volontà collaborativa tra le diverse realtà vegan, animaliste, umanitarie e ambientaliste italiane e straniere, mettendo a disposizione i propri mezzi alle iniziative etiche di associazioni ed organizzazioni di ogni genere che perseguano le finalità dell’Associazione stessa.

All’interno dell’Associazione ci sono tanti volontari che con la loro compravata esperienza fanno parte dei vari comitati: etico, scientifico, sportivo, artistico, legale.

Nel Comitato Etico troviamo varie figure professionali come giornalisti, filosofi, ricercatori: tante figure unite dell’intento di costruire comunicazione e divulgazione dei temi etici, in ogni ambito sociale.

Il Comitato Scientifico è costituito da numerosissimi professionisti del settore della salute che sono tra le più importanti figure del mondo vegan.

Il Comitato Sportivo è composto da atleti e professionisti del mondo dello sport che grazie al loro impegno possono dimostrare che gli sportivi vegani esistono. Purtroppo spesso molti pensano che non si possa essere atleti sportivi se non si può mangiare tutto quello che arriva dalla sofferenza degli animali, niente di più sbagliato.

Il Comitato Artistico è costituito da cantanti, ballerini, pittori, fotografi, artisti di ogni settore che fanno della loro passione un punto di forza per sensibilizzare e divulgare le motivazioni etiche della scelta vegan.

Nel Comitato Legale ci sono avvocati e altri professionisti del settore giuridico.

Nell’Associazione Vegani Italiani Onlus abbiamo anche una rete di Ambasciatori presenti in tutte le regioni d’Italia. Gli ambasciatori sono delle persone che hanno una loro attività, un loro lavoro, si dedicano a qualcosa che appartiene alla loro vita, però trovano tutti quanti il tempo da dedicare alla loro scelta, facendo qualcosa che sia in grado di portare l’attenzione degli altri sulla non violenza, sul volere bene alle altre creature che non hanno ricevuto mai amore.

La rete degli ambasciatori nasce come presidio locale a seconda dove gli ambasciatori vivono per fare diffusione in ambito vegan attraverso le attività di ristorazione nei bar, alberghi, ristoranti presenti nella zona in cui gli ambasciatori vivono e nelle zone limitrofe.

Coordinatore nazionale della rete degli ambasciatori è la Dott.ssa Tiziana Annicchiarico, educatrice, pedagogista, ambasciatrice della Puglia, membro del comitato di Assovegan.

Tiziana ci racconta: “La rete degli ambasciatori è davvero preziosa, in ogni regione di Italia, gli ambasciatori con molto impegno e a titolo gratuito, diffondono l’etica vegan. Molti di loro dato che fanno parte dei vari comitati di Assovegan, oltre al loro impegno mettono in gioco anche le loro competenze professionali per diffondere conoscenza su ciò che non ci viene detto anche attraverso la condivisione delle iniziative dell’Associazione e del network VEGANOK

Abbiamo anche dei gruppi Facebook, ogni regione ha il suo gruppo, compresa la Repubblica di San Marino. All’interno di questi gruppi si diffondono informazioni, richieste di aiuto, ogni ambasciatore è responsabile del proprio gruppo.

E’ molto importante condividere, fare formazione e mostrare tutto quello che ci viene accuratamente nascosto. Attraverso le nostre competenze, aiutiamo soprattutto chi non ha voce: gli animali. A tale proposito, soprattutto grazie all’impegno di Mirko Maricchiolo (Ambasciatore della Sicilia) sono state realizzate molte cene benefit a favore degli animali ospiti di Thegreenplace, Sea Shepherd, Rifugio Equino Nibbio Alato, IHP (Italian Horse Protection).

Gli ambasciatori promuovono anche l’accreditamento VEGANOK per la ristorazione,VEGANOK è il più diffuso marchio di qualità europeo dei prodotti vegan. La certificazione italiana dei prodotti vegan è un “premio” per tutti quei gestori che inseriscono nella loro attività dei prodotti vegan.

Clicca qui per scoprire tutti i dettagli sull’accreditamento per la ristorazione.

L’Associazione vegani italiani concede anche il patrocinio per tanti eventi vegan. In questo modo è possibile dare una maggiore visibilità agli eventi, questo permette anche di avere molta più partecipazione.

La collaborazione tra realtà vegane è importantissima. L’associazione è disponibile per supportare eventi di divulgazione vegan, ovviamente ci sono alcune regole, un disciplinare da seguire e rispettare.

L’unione fa la forza !!