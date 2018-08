Tenuta Silvana sceglie VEGANOK per i suoi vini vegani

Tenuta Silvana, azienda vinicola friulana delle terre lambite dall’Isonzo, che produce raffinati vini vegani, ha scelto di aderire allo standard etico internazionale di VEGANOK.

Condividi

La storia di Tenuta Silvana è una storia di famiglia: in un territorio disegnato dalle rive ghiaiose dell’Isonzo, che negli anni ’50 era una landa abbandonata, Severino Lorenzon decise di coltivare vitigni baciati dal sole ed aprire un’azienda vinicola a tenuta familiare (che prende il nome dalla nuora). Su quei cinque ettari di terra abbandonata lambita dal verdissimo Isonzo su cui nessuno mai avrebbe scommesso, ha inizio la storia de I Feudi di Romans.

Molte sono le cose rimaste invariate da quegli anni, secondo la tradizione: la cura naturale dell’uva come l’assenza di diserbo e di subirrigazione, il diradamento manuale; e per l’invecchiamento l’uso del legno delle barrique, botti grandi e tonneaux.

Una tradizione familiare che sposa l’innovazione: un’attenzione particolare per le fonti di energia pulita, un metodo di viticoltura ragionata, il rispetto dell’ambiente e la riduzione degli sprechi. E da oggi anche una scelta di rispetto verso ogni forma di vita, con l’adesione al più diffuso standard etico internazionale, VEGANOK, per i suoi vini vegani: il Merlot e il Pinot Grigio.

Il Merlot Tenuta Silvana è un vino amabile e aromatico, dal profumo persistente e morbido al palato. L’etichetta mostra dei frutti di bosco che evocano i sentori di frutti rossi che si sentono all’assaggio, facendone un ottimo vino sia per gli intenditori che per chi non è esperto sommelier. Il vino Merlot Tenuta Silvana è prodotto senza alcun tipo di ingrediente animale per la chiarificazione o la stabilizzazione, in nessuna delle fasi di lavorazione.

Il Pinot Grigio Tenuta Silvana è un vino dal corpo fresco, dal bouquet fruttato e profumi erbacei. L’etichetta mostra dei frutti come pesca, pera e mela, che esemplificano visivamente gli aromi che ci regala l’esperienza sensoriale, ed anch’esso si presta ad essere fruito sia da esperti sommelier sia da chi non sta imparando a degustare i vini. Il vino Pinot Grigio Tenuta Silvana è prodotto senza alcun tipo di ingrediente animale, in nessuna delle fasi di lavorazione.

Potete trovare i prodotti Tenuta Silvana a marchio VEGANOK qui:

https://www.veganok.com/it/products/lorenzon/

Riferimenti:

Tenuta Silvana

ID Azienda 0872

Az. Agr. Lorenzon Società Agricola Srl

Indirizzo Via Cà del Bosco, 16 – Loc. Pieris – San Canzian D’Isonzo (GO), CAP 34075, Friuli Venezia Giulia , Italy

I prodotti Tenuta Silvana a marchio VEGANOK seguono le disposizioni del Disciplinare Etico .

Venite a scoprire tutti i protagonisti del cambiamento, le aziende che guardano al futuro e che hanno scelto di aderire allo standard etico VEGANOK! Dove?

Al VeganFest dal 7 al 10 settembre presso il Sana – Salone internazionale del biologico e del naturale- a Bologna.

Non perderti questa magnifica occasione per essere parte del cambiamento!

TI ASPETTIAMO!

Sei un’azienda e vuoi essere dei nostri?

Contattaci a [email protected] SEGUICI SU

www.facebook.com/veganfest.it

www.veganfest.it