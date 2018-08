VEGANOK Cooking: gli chef del VeganFest in un format tv

Le fantastiche cooking class dei migliori chef vegani che si terranno al VeganFest di Bologna, dal 7 al 10 settembre prossimo, diventeranno un format televisivo: un’altro passo avanti nella diffusione della cucina e dell’etica vegan.

Per chi vorrebbe esserci ma il lavoro, la famiglia, gli impegni; per chi ha voglia di rivedere passo passo le deliziose ricette proposte dagli chef e per chiunque sia interessato all’alta cucina vegana, anche fuori dai confini nazionali: arriva VEGANOK Cooking, format televisivo dedicato all’arte culinaria cruelty free presentato dall chef Mario de Riccardis. Lo chef, inoltre, coordinerà e presenterà i tantissimi chef e appassionati di cucina vegan che si alterneranno ai fornelli nell’area cooking show.

format tv che verrà trasmesso, dopo lo svolgimento del festival, oltre che su canali partner di VEGANOK: UmbriaTV; Sesta Rete (Piemonte); DI.TV (Emilia Romagna); TeleAmbiente (Lazio); CTS CH 90, Tele Azzurra e Tele Sicilia Color R8 (Sicilia); Tele Riviera (Toscana – Liguria), CH 90 (Toscana), CH97 (Liguria), RMI Friuli. Durante le 4 giornate del VeganFest i cooking show saranno registrati per unche verrà trasmesso, dopo lo svolgimento del festival, oltre che su veganok.tv , il canale tv di VEGANOK Network, anche sul digitale terrestre, sui: UmbriaTV; Sesta Rete (Piemonte); DI.TV (Emilia Romagna); TeleAmbiente (Lazio); CTS CH 90, Tele Azzurra e Tele Sicilia Color R8 (Sicilia); Tele Riviera (Toscana – Liguria), CH 90 (Toscana), CH97 (Liguria), RMI Friuli.

Ricordiamo i cooking show in programma, a cui non potete assolutamente mancare:

Venerdì 7 settembre:

12.00 Cooking show “Oriental Express Tofu” con la Chef Cinzia Re

13:30 Cooking Show “Dessert al cucchiaio” con la Chef Giada Benasciutti

15:00 Cooking Show “Cheesecake Tropicale” con lo Chef Jordy Poggi

16:30 Cooking Show “Paella vegan al profumo di mare” con lo Chef Eddy Pellegrino

Francesco Basco, docente della VEGANOK Academy e responsabile di VeganBlog.it . 18:00 Cooking Show con lo Chefdocente dellae responsabile di

Sabato 8 settembre:

Davide Falcioni docente della VEGANOK Academy, fondatore del progetto “La ronda del piacere” 12:00 Cooking Show con Chefdocente della VEGANOK Academy, fondatore del progetto “La ronda del piacere”

Laura Fiandra e Marina Pucello di “Naturalmente crudo” 13:30 Cooking Show con le Chefdi “Naturalmente crudo”

15:00 Cooking Show “Dolcezze del sottobosco” con la Chef Maria Luisa Lucherini e Premiazione “Chef di Veganblog“

16:30 Cooking Show “La rêverie” Fantasticheria, sogno ad occhi aperti con lo Chef Cristiano Bonolo docente della VEGANOK Academy

Domenica 9 settembre:

VEGANOK Academy 12:00 Cooking Show “Vibrazioni Romagnole” con la Chef Carla Casali docente della

Maestro Emanuele Di Biase Vegan Master Chef e Direttore della VEGANOK Academy, autore del libro “Emozioni” edito da Macro Edizioni e da Terra Nuova Edizioni 13:30 Cooking Show “Dipinti di pane” con ilVegan Master Chef e Direttore dellay, autore del libro “Emozioni” edito da Macro Edizioni e da Terra Nuova Edizioni

16:00 Cooking Show “Emozioni” con il Maestro Emanuele Di Biase Vegan Master Chef e Direttore della VEGANOK Academy, autore del libro “Emozioni” edito da Macro Edizioni e da Terra Nuova Edizioni

17:30 Renata Balducci presenta: Red e Chiara Canzian, attualmente in giro per Italia con il Tour “Testimone del tempo“, faranno tappa al VeganFest per incontrare i loro fan. Chiara inoltre, ci preparerà la sua ricetta ” Fantasia di ravioli tra oriente e occidente” durante l’intervista a Red.

Lunedì 10 settembre:

11:00 Cooking Show con Chef Dealma Franceschetti di “la via Macrobiotica” ideatrice del progetto NaturalK

12:30 Cooking Show “Le tagliatelle che si vestono di rosa pink” con la Chef Gaia Casciari

14:00 Cooking Show “Dolce settembre“con lo Chef Antonio Guerra , direttore della scuola di pasticceria “Arte Dolce” di Rimini, professionista accreditato VEGANOK.

Non dimentichiamo che tutti gli cooking show saranno aperti per eventuali domande del pubblico, e soprattutto: gli assaggi!!

Un’altro ottimo, oltre che gustoso, motivo per venire al VeganFest!

Il VeganFest è fatto da professionisti, medici, sportivi, divulgatori, chef, scrittori, attivisti, nutrizionisti, artisti, aziende di prodotti vegan…e molto altro ancora, accomunati dall’amore per gli animali e l’ambiente: adesso manchi solo tu! Per conoscere tutti i protagonisti dell’”onda vegan” che travolgerà Bologna, leggi il programma del VeganFest 2018 La XII edizione del VeganFest ti aspetta a Bologna dal 7 al 10 settembre 2018 nell’ambito di Sana! TI ASPETTIAMO!

