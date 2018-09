In cucina tra film, piatti etnici e della tradizione: i nuovi corsi a cura di Davide Falcioni

Lo chef della VEGANOK Academy Davide Falcioni propone i suoi nuovi corsi di cucina vegana a tema: si va da piatti ispirati a indimenticabili film internazionali alle ricette della cucina etnica e ai sapori della tradizione. Un “viaggio” tra emozioni e lezioni culinarie in due corsi che si terranno a Bologna e a San Giorgio di Piano in provincia di Bologna.

Il VeganFest è finito da pochi giorni e già gli chef della VEGANOK Academy sono pronti a preparare nuovi corsi di cucina per i prossimi mesi: ecco i corsi di cucina vegan a tema a cura del vegan chef Davide Falcioni in partenza nei prossimi giorni che ci ravviveranno il grigiore delle nostre giornate autunnali.

Lo chef Davide Falcioni, ideatore de “La Ronda del Piacere – Creazioni in cucina” che offre diverse soluzioni di cucina vegan adattabili alle esigenze del cliente, quali cuoco a domicilio, catering e corsi su misura, presenta due corsi di cucina particolari, se non unici nel loro genere: “Cenematografo” e il corso di cucina vegana Etnica e Tradizionale.

Il primo, dall’emblematico titolo, si terrà presso La Bottega di Silvia e tratterà di gustosi piatti internazionali ispirati ad alcuni dei film più amati (ed evocativi in campo culinario). Verrano riproposte ed insegnate in chiave vegan le ricette ispirate a pellicole cinematografiche quali “Marrakesh Express“, “Dalle 9 alle 5 orario continuato”, “Lanterne Rosse“, “Indovina chi viene a merenda?”, “007, dalla Russia con Amore”, “Ratatouille“. A ognuno verrà riservato un ruolo: saranno serate divertenti e inusuali, aperte a solo 8 partecipanti su prenotazione, ed includeranno l’apprendimento pratico e teorico delle ricette e la cena. Insieme a Davide Falcioni, anche Sonia Catenacci, sarà presente con un percorso dedicato alla cucina salutare che si svolgerà il sabato.

Le date del per-corso culinario saranno: 22 settembre, 24 settembre, 8 ottobre, 13 ottobre, 22 ottobre, 27 ottobre, 5 novembre, 17 novembre, 19 novembre, 24 novembre. I primi incontri si inseriscono all’interno della rassegna Sana City 2018.

Ogni singolo incontro costa 35 euro, compreso di dispense e degustazione. Chi partecipa all’intero ciclo di 5 incontri paga ciascuna lezione 30 euro invece che 35.

Per maggiori informazioni:

evento facebook:

https://www.facebook.com/events/2220048334938263/

I corsi sono limitati ad 8 partecipanti per incontro, per iscriversi contattare o andare di persona presso:

La Bottega di Silvia, via Vittorio Veneto 16/D, 40131 Bologna, Italy, tel. 051 056 6705

Il secondo corso GO VEGAN è invece incentrato sulla tradizione: tradizione italiana ed estera, quindi piatti etnici, che ci faranno spaziare dall’assolata e danzante Grecia, al Giappone misterioso e ammaliante, alla Spagna piena di energia (e senza toreri!), all’Europa dell’Est, per approdare alla “dolce” Austria, di cui verranno riproposti i dolci, insieme a una carrellata sui migliori primi e secondi piatti della tradizione italiana. Un viaggio intorno al mondo attraverso deliziosi piatti cruelty-free. Il corso si terrà presso la Comunità Maranà-Tha a San Giorgio di Piano in provincia di Bologna, dalle 19.00 alle 21.00. Le date sono: 26 settembre, 10 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre. L’intero ciclo di lezioni (7) ha il costo di 180 euro, una lezione singola 30 euro, due lezioni 50 euro, cinque lezioni 130 euro. Il costo comprende le dispense, l’apprendimento teorico e pratico e la la degustazione finale delle pietanze.

Il ciclo di lezioni si tiene in collaborazione con l’unione Reno Galliera e l’Accademia San Giorgio, oltre che ovviamente con VEGANOK come partner.

Per informazioni:

Comunità Maranà-Tha, Via Cinquanta, 7, 40016 San Giorgio di Piano BO

Per iscrizioni: Biblioteca di San Giorgio di Piano Piazza Indipendenza, 1 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 6638529 – mail: [email protected]