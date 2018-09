VEGANOK Cooking: la cucina vegan vi aspetta in tv!

Dal 1 Ottobre 2018 andrà in onda VEGANOK Cooking, il format tv dedicato alla cucina vegetale con i cuochi della VEGANOK Academy. Ecco tutte le informazioni.

Non siete riusciti a venire al VeganFest ma seguite con assiduità gli chef della VEGANOK Academy? Siete rimasti “folgorati” da una delle ricette mostrare dai cuochi durante i Cooking Show al VeganFest e non vedete l’ora di rivederne i passaggi per poterla rifare a casa? Oppure siete arrivati a metà di un cooking show al VeganFest e vi siete persi gli ingredienti di una ricetta? O magari al VeganFest non avevate carta e penna e vi siete ripromessi di segnare una ricetta tra quelle “da fare prossimamente”?

Non potete quindi perdervi VEGANOK Cooking, il format tv che andrà in onda dal 1 Ottobre 2018 ogni due lunedì, sulle reti convenzionate con VEGANOK.

Ogni puntata parlerà di uno chef e del suo cooking show, registrato durante il VeganFest, e naturalmente presentato e condotto dall’inimitabile Chef Mario De Riccardis e dalla sua carica tutta vegana: sarà possibile seguire le puntate sul digitale terrestre sui canali partner di VEGANOK: UmbriaTV; Sesta Rete (Piemonte); DI.TV (Emilia Romagna); TeleAmbiente (Lazio); CTS CH 90, Tele Azzurra e Tele Sicilia Color R8 (Sicilia); Tele Riviera (Toscana – Liguria), CH 90 (Toscana), CH97 (Liguria), RMI Friuli. E sarà ovviamente possibile rivedere la puntata su veganok.tv, il canale tv di VEGANOK Network.

Tra i cuochi presenti nella puntate ricordiamo i magnifici cuochi ed insegnanti della VEGANOK Academy tra cui Emanuele Di Biase Direttore della scuola di cucina, Francesco Basco, Davide Falcioni, Carla Casali, Cristiano Bonolo e ovviamente Mario De Riccardis senza la cui collaborazione questo format non sarebbe stato possibile.

Ecco una prima anticipazione:

ingredienti di stagione, e su Eddy Pellegrino, che proporrà una versione macrobiotica e piena di gusto di un tipico piatto spagnolo onnivoro. Le prime due puntate avranno i fari puntati rispettivamente su Giada Benasciutti , che preparerà un dolcissimo dessert con, e su, che proporrà una versionee piena di gusto di un tipicoonnivoro.