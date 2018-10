VEGANOK Academy: i nuovi corsi con il Maestro Emanuele Di Biase

Sei un ristoratore e vuoi aprire una linea vegan per il tuo locale? Vuoi diventare un professionista della cucina vegetale? Sei un appassionato e vuoi affinare le tue capacità? Diventa un esperto con le lezioni del Master Pastry Chef Emanuele DI Biase.

La figura dello Chef vegan ha un profilo ben definito: conosce bene le materie prime e le proprietà degli alimenti per combinare piatti buoni e nutrizionalmente validi; sfrutta la sua creatività per coniugare gusto, tecnica e benessere; è consapevole di come la cucina sia uno strumento di cambiamento a favore di un consumo etico e consapevole. Ha l’entusiasmo per armonizzare tutte queste peculiarità al fine di creare piatti tra la tradizione e l’avanguardia.

Se anche tu ti riconosci in questo profilo, non puoi mancare l’occasione di partecipare alle lezioni di cucina del Maestro Pastry Chef Emanuele Di Biase direttore della VEGANOK Academy e autore del libro “Emozioni: ricette artistiche Vegan dall’antipasto al dessert“

Ti piacerebbe imparare come costruire un piatto come questo? Vorresti saper combinare sapientemente texture, colori, sapori e diventare un creativo della cucina vegan?

Ecco le date dei corsi:

5 Novembre 2018: Pasta fresca e pasta ripiena

Alcuni esempi delle preparazioni che imparerai: pasta gluten free, lasagne, ravioli, tortelli, maltagliati, pici e molto altro. Dalle basi fino alle paste ripiene più complesse.

12 Novembre 2018: “Corso di cioccolato” tecniche di lavorazione del cioccolato

La lavorazione del cioccolato e il temperaggio manuale richiedono grande tecnica e conoscenza delle materie prime: imparerai come lavorare al meglio il cioccolato e come utilizzarlo per decorazioni creative.

19 Novembre 2018: I secondi

Imparerai come riscrivere in chiave vegetale la tradizione italiana dei secondi piatti più famosi: dalla basi di lavorazione di prodotti come seitan e tofu fino alla creazione di piatti più eleborati.

Dove si tengono i corsi?

Presso la Home Restaurant dello Chef Di Biase a Tuoro Sul Trasimeno (PG).

Per prenotare il tuo posto o avere maggiori informazioni, chiama il numero 3921526920 o manda una email a [email protected]

SCARICA LA LOCANDINA E CONDIVIDILA CON I TUOI AMICI!

Grande novità anche nell’ambito della pasticceria vegan!

Il 27 Ottobre 2018 il Maestro Di Biase sarà per la prima volta in Sicilia con un corso sull’alta pasticceria vegetale. Ecco tutti i dettagli per partecipare all’evento: