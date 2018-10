Fattoria di Piazzano sceglie VEGANOK

La Fattoria di Piazzano, azienda vinicola toscana, dalle distese ambite di Empoli, produttrice di pregiati vini, aderisce allo standard etico di qualità VEGANOK .

Condividi

La Fattoria di PIAZZANO è un’azienda che rappresenta la straordinaria passione per il mondo del vino della famiglia Bettarini. Nel 1948, Otello Bettarini, noto industriale pratese con la passione per l’astronomia si innamorò di questi luoghi , prendendo la decisione di trasferirsi in maniera definitiva per intraprendere la propria attività lavorativa.

In questo borgo, collocato sule distese di bellissime colline a sud di Empoli, trovò l’ispirazione e la pace per intraprendere la viticultura. Successivamente i vini di di Piazzano sono stati apprezzati anche all’estero.

La Fattoria di Piazzano tramite importatori o anche in maniera diretta, vende il proprio vino su tutti i mercati nazionali ed internazionali come Stati Uniti, Europa, Canada, Cina e Giappone .

L’ azienda gestisce personalmente anche la vendita al dettaglio dei loro prodotti direttamente in azienda, tramite un’area espositiva all’interno di un locale posto vicino alla Cantina.

In questa azienda il cliente è accolto e coccolato con la possibilità di assaggiare non solo tutti i vini, ma anche tutti gli altri prodotti che l’azienda produce.

In alcuni periodi o tramite prenotazione, organizza degustazioni e visite guidate in modo tale da poter coinvolgere clienti, visitatori nelle varie attività.



Inoltre l’azienda permette di poter effettuare delle bellissime passeggiate tra i vigneti ed è possibile visitare tutta la Fattoria, ovvero la Cantina e la Vinsantaia contemplando la collezione di antichi strumenti e attrezzi della civiltà contadina.

La Fattoria di Piazzano è una “fattoria didattica”, perché si impegna a ricevere ed educare le scolaresche, ma anche tutti gli interessati che hanno la curiosità di apprendere tutte le fasi della lavorazione del vino e dell’olio. Attraverso questi piacevoli incontri tutte le fasi delle lavorazioni vengono spiegate nei minimi particolari, focalizzando l’attenzione prima di tutto su un lavoro intenso che si è trasformato in una passione ed uno stile di vita.

Il vino vegan della fattoria di Piazzano, prende il nome di Ventoso Sangiovese IGT Toscana .

L’ acronimo I.G.T. (Indicazione geografica tipica) sta ad indicare un riconoscimento che viene attribuito ai vini da tavola e più precisamente a quelli prodotti in regioni o aree geografiche più ampie.

Ventoso Sangiovese IGT Toscana è un vino Sangiovese a bacca rossa, si presenta attraverso un intenso colore rosso rubino, lo rendono speciale vivaci sentori di frutti rossi con note floreali. Ha un piacevole gusto morbido, fresco, intenso, persistente, caldo e avvolgente.

E’ un ottimo vino, di facile beva sia per gli intenditori, ma anche per gli esperti sommelier.

La sua fermentazione viene effettuata in vasche di cemento vetrificato per mantenere la succosità del frutto.

Il vino Ventoso Sangiovese IGT Toscana è un prodotto senza nessun ingrediente di origine animale in nessuna delle fasi di lavorazione.

Potete visualizzare la descrizione del Vino Ventoso Sangiovese IGT Toscana conforme al marchio VEGANOK qui:

Ventoso Sangiovese IGT Toscana

Riferimenti:

Fattoria Di Piazzano

Società Agricola Fattoria di Piazzano Società Semplice di Bettarini Rolando e Ilaria Indirizzo: Via Maremma II Tratto, 28 CAP 50053 – Empoli (Fi), Toscana, Italy