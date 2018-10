VEGANOK Academy: Eddy Pellegrino nel team!

Condividi

Eddy parlaci di te…

“Dopo 20 anni nel campo della pasticceria tradizionale decisi di intraprendere un’altra strada in parallelo, quella della cucina naturale. Non decisi io a dire la verità, ma una malattia che mi tenne fermo per un anno, una specie di osteoporosi fulminante alle anche.Questa esperienza mi aprì la strada nel fantastico mondo del cibo e mi obbligò a vedere tale mondo da più prospettive.

La Macrobiotica mi ha insegnato, e lo sta facendo tuttora, che il cibo non è altro che un nutrimento materiale, importante certo, ma è il più superficiale e grossolano, come la punta di un iceberg, e mi ha spronato anche ad immergermi nelle profondità delle acque interiori per rapportare e classificare il cibo con le leggi della natura.

Negli ultimi dieci anni, oltre a continuare la pratica di pasticcere evoluta nel tempo a trasformare dolci classici in dolci naturali e vegetali, questa ricerca di nutrimento interiore mi ha portato in India per studiare l’Ayurveda e in Francia e Olanda per approfondire il linguaggio orientale della Macrobiotica e della Medicina Tradizionale Cinese, approfondimento cominciato prima con il diploma di cuoco di cucina naturale e terapista alimentare presso la scuola “Gioia di Vivere” di Lucca, poi proseguito al Kushi Institute of Europe (Olanda) e a Cuisine et Sante (Francia).

Di pari passo ho studiato la simbologia e l’alchimia occidentale applicata alla cucina per apprendere sempre di più le tecniche del mago alchimista tra i fornelli, cioè trasformare il cibo trasformando se stessi e ovviamente lo Zen come tecnica di meditazione attiva durante la preparazione e durante il pasto.

Dieci anni di studio molto intensi che mi hanno dato la possibilità di avere esperienze con tante persone importanti nel campo dell’alimentazione sana, naturale e vegana.

Studi che continuano alla scoperta del mondo “sottile” del cibo che con la sua “in-formazione” ha plasmato gli esseri umani, nel bene e nel male…

Sono fondatore, insieme a mia moglie Laura, insegnante di Hatha Yoga, dell’Associazione “La Via dell’Uno” dove organizziamo corsi, incontri e seminari che mirano alla conoscenza di se stessi attraverso il cibo, lo Yoga e la meditazione.

Ci troviamo in Toscana, sulle meravigliose colline di Quarrata (PT).

Io personalmente tengo corsi pratici di cucina naturale, Macrobiotica e vegana e corsi di risveglio della coscienza attraverso la comprensione del nutrimento sottile e grossolano.

Nel 1996 smisi di mangiare carne e la scoperta della Macrobiotica con la sua dieta standard priva di derivati animali mi procurò una seconda rinascita.

L’incontro con Renata Balducci e Sandro Martella avvenne al primo VeganFest a Seravezza nel 2012, da allora il mio intervento al festival è diventato un appuntamento annuale culminato con l’accordo di diventare Docente chef della VEGANOK Academy.

Il grande Master Chef di questa prestigiosa Accademia, Emanuele di Biase, è stato mio collega nelle pasticcerie di Prato e per me è un grande onore far parte della sua squadra.

Cosa posso dare al mondo vegan? Posso, per merito della sapienza dei miei predecessori, portare più consapevolezza nella scelta di cosa mettere nel proprio piatto, cosa che accade per ben tre volte al giorno, una scelta che determina la salute non solo fisica e che può portare ad una vera conoscenza di se stessi per indurre a vedere la bellezza del mondo che ci circonda”.

Curriculum Vitae:

III° livello “Art of Life School” presso Kushi Institute of Europe, Olanda dove ha conseguito i seguenti attestati:

Order of the universe

Macrobiotic art of cooking

Macrobiotic cooking workshops

Macrobiotic art of healing

Oriental diagnosis

Macrobiotic shiatsu massage

Do-in exercises

Master in “9 Ki Stars” – Kushi Insitute of Europe

Diploma Cuoco di cucina naturale

Diploma Consulente di alimentazione naturale presso la scuola professionale Gioia di Vivere (LU)

Mastro pasticcere da 30 anni, pasticceria tradizionale, naturale e vegana

Ascoltando Eddy tutta la redazione di Promiseland.it ha avuto beneficio a livello energetico e per questo vi invita a partecipare ai suoi corsi!

Il primo incontro di cucina pratica MacroBioVegan a La Via dell’Uno si terrà

Sabato 13 ottobre dalle ore 15 alle 19.

Per info e prenotazioni:

[email protected] o chiama al +393339915491

Qui tutti gli altri incontri!