Nopal Red sceglie VEGANOK!

NopalRED sceglie lo Standard VEGANOK per il suo prodotto dalle virtù salutistiche. Stiamo parlando del succo contentrato 100% vegetale di ficodindia siciliani.

NapalRed, la forza rossa della natura, puro succo concentrato di ficodindia siciliano, ha scelto la qualità e garanzia VEGANOK!

Prezioso alimento che aiuta a vivere in salute grazie all’apporto di nutrienti importanti ed essenziali, già conosciuti dalla medicina

popolare e negli ultimi decenni studiati e verificati dalla scienza ufficiale.

IL FICODINDIA è un alimento antinfiammatorio.

L’infiammazione è associata a una serie di condizioni di salute croniche, come il cancro e le malattie cardiovascolari, condizioni che possono stimolare l’invecchiamento cellulare e favorire, secondo i ricercatori, lo sviluppo di patologie degenerative come le malattie cardiovascolari, l’artrite reumatoide, il diabete e l’Alzheimer. Per questa ragione i nutrizionisti invitano a seguire un’alimentazione equilibrata, prediligendo alimenti antinfiammatori, in particolare , alle persone a cui sono state già diagnosticate patologie autoimmuni, malattie cardiovascolari e degenerative. Le ricerche scientifiche degli ultimi anni, hanno dimostrato che il succo di ficodindia è una fonte vegetale di “indicaxantina” e di “quercetina”, molecole biodisponibili, in grado di modulare l’infiammazione, quindi in grado di ridurla e prevenirla.

Assumere 50 ml/die, di succo “NopalRed”, aiuta a ripristinare l’integrità e l’equilibrio fisiologico della mucosa e aiuta a tutelare la completa efficienza dell’apparato digerente.

Nopal Company srl

https://www.veganok.com/it/product/succo-di-ficodindia-500-ml/



C.da Trigona sn

95033 – Biancavilla (CT)

Sicilia, Italy