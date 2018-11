Idea per un primo vegan e buonissimo: 3 ricette da Vegabnblog.it!

Condividi

Non arrivò da chissà quale viaggio da una qualche parte del mondo ma nasce qui, in Italia, la pasta. E più esattamente nella Sicilia araba, per poi risalire tutto lo stivale. Passando per Napoli e Genova.

Siamo più esattamente nella Palermo araba e nel 1154, quando il geografo arabo Edrisi descriveva “un cibo di farina in forma di fili”, chiamato “triyah” (dall’arabo “itrija”), che si confezionava a Trabia, in provincia di Palermo e si esportava in tutta la penisola.

Ma veniamo a noi con tre idee semplici e particolari da veganblog.it!

Tagliatelle giallo-rosse

Ingredienti per le tagliatelle (per 4 persone):

200 g di farina di semola di grano duro bio

100 g di farina di grano tenero forza 1

110 g di acqua

1/2 cucchiaino di curcuma bio in polvere

35 g di concentrato di pomodoro

Ingredienti per il condimento:

1/2 ceppo abbondante di scarola

10 capperi sotto sale

2 carote

2 coste di sedano

sale marino integrale

olio evo

4 cucchiai di zucchero di canna

4 cucchiai di aceto di mele

Procedimento QUI!

Spaghetti di canapa al THC

Ingredienti: (per quattro persone)

500 g di spaghetti di farina canapa

2 spicchi d’aglio

1 cucchiaino di pepe (1/2 macinato 1/2 in grani)

3 cucchiaino di curcuma in polvere

semi di canapa decorticati q.b.

4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

5 pomodorini

Procedimento QUI!

Pasta Nero su Bianco

Ingredienti:

pasta di fagioli neri

lenticchie Beluga

sedano rapa

semi di sesamo bianco e nero

olio evo

sale e pepe

panna di soia

Procedimento QUI!

Scopri le infinite ricette su