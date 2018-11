Inumanimal: uno spettacolo teatrale per fare voce a chi no ne ha

Taranto, 9 Dicembre 2018, ore 18.00, un evento per parlare dello sfruttamento animale, della loro sofferenza e della possibilità di cambiamento.

Inumanimal è uno spettacolo teatrale che affronta il tema dello sfruttamento degli animali da parte dell’uomo, la loro sofferenza, la finalità produttiva a cui sono destinati questi esseri considerati come macchine vantaggiose per soddisfare le richieste del mercato.

Inumanimal si sviluppa in una doppia dimensione: Buio/Luce. Buio è il trasporto degli animali di allevamento in un carro bestiame diretto verso il macello (con dialoghi umanizzati), Luce è un viaggio in treno che rappresenta il percorso di sfruttamento di questi animali durante il quale incontrano le figure responsabili dello sfruttamento stesso.

Nella scena durante la quale le due dimensioni Luce/Buio si fondono lo spettatore diventa protagonista trovandosi, inconsapevolmente e suo malgrado, a bordo del carro bestiame diventando concorrente di un quiz con domande tratte da “Protezione degli animali durante l’abbattimento”. Concluso il viaggio e conclusa la macellazione il carro bestiame riparte verso un nuovo macello, portando con se lo spettatore.

Domenica 9 Dicembre, ore 18.00 Taranto – Istituto M. Immacolata, via Mignogna 9

Lcandina evento.

INGRESSO LIBERO con prenotazione al 3283385058 (anche tramite whatsapp)

Stefania Bottiglia, Ambasciatore Puglia per Associazione Vegani Italiani Onlus