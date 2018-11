Raspa sceglie VEGANOK!

Raspa un nome, una storia, una passione che nasce nel 1960 quando Giuseppe e Rosina, due giovani fratelli decidono di dare una svolta alla loro vita e di fare qualcosa di importante per la loro amata San Salvo, cittadina della provincia di Chieti che confina con l’alto Molise!

Abbiamo chiesto all’azienda perché ha scelto lo Standard VEGANOK. E ci dice che è per l’azienda un valore aggiunto ma scopriamo di più.

Lo standard VeganOK impone una serie di regole igieniche da rispettare in cucina per la separazione delle preparazioni vegan, come separare le griglie, cuocere le paste vegan o non vegan in acque separate eccetera eccetera. Insomma, un servizio introvabile in esercizi non vegan e che viene autorizzato proprio dietro l’impegno scritto di rispettare la disciplinare in questione.

La possibilità di scegliere cosa mangiare ti sembra un sogno, vero? Specie in Abruzzo, la terra degli arrosticini! Per noi di Raspa la libertà di scelta soprattutto in cucina è un diritto inalienabile e lo garantiamo a tutti, vegani e non. Non solo vegan, infatti! Nella nostra attività ci sono prodotti per vegetariani e onnivori, in modo che ognuno possa scegliere secondo la propria sensibilità e la propria condotta etica. Ad ogni modo, identifichiamo le singole portate con il marchio VeganOK e assicuriamo più possibilità di antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Cosa desiderare di più?