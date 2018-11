Stasera Pizza! Tre idee da Veganblog.it!

Condividi

La storia della pizza, pietanza divenuta icona della qualità e genuinità dello street food italiano, è legata indissolubilmente alla storia del pane e dell’arte della panificazione.

Bisogna arrivare fino al 1700 d.C., secolo in cui avviene l’importazione dal Perù di uno dei fondamenti culinari di tutta la nostra cucina: il pomodoro. La versione più nota sulla nascita della pizza margherita parla delle avventure del pizzaiolo Raffaele Esposito presso la corte dei Savoia negli ultimi anni del 1800, dove la regina Margherita rimase estasiata nell’assaggiare la pietanza che poi prenderà il suo nome.

Ma se un tempo la pizza e soprattutto la margherita era possibile solo con mozzarella di latte di mucca oggi sappiamo benissimo che finalmente non è più così! Esistono infinite varianti vegan di pizze buonissime!

Da veganblog.it abbiamo scelto tre idee per voi!

Pizza di Patate senza Lievito

Ingredienti:

500 g patate rosse

70 g farina “0” (farina di riso per la versione senza glutine)

polpa di pomodoro

verdure (io ho utilizzato spinacino, peperoni,zucchine e funghi)

yogurt di soia senza zucchero e senza aromi

pepe nero

olio evo

sale

Procedimento QUI!

Pesto pizza

Ingredienti per la pasta:

300 ml di acqua

sale

20 g di lievito di birra

3 cucchiai di olio evo

500 g di farina T1

Ingredienti per il pesto:

spinaci freschi

aglio

mandorle

noci

sale, pepe

olio evo

Ingredienti per la farcitura:

asparagi

ravanelli

pomodorini

aglio

cipolla

capperi

foglie di spianci

olive nere

sale

olio piccante

formaggio vegan Madorella 3 gusti alle erbe

Procedimento QUI!

Pizzette SeRa

Ingredienti:

203 g di sedano rapa (kcal 54.81, kcal 27/100 g)

66 g di passata di pomodoro Antonella (kcal 21.78, kcal 33/100 g)

15 g di cipolla rossa (kcal 3.9, kcal 26/100 g)

30 g di peperoni sottaceto (kcal 4.8, kcal 16/100 g)

14 g di olive nere (kcal 43.54, kcal 311/100 g)

20 g di capperi sottaceto (kcal 5, kcal 25/100 g)

1 g di lievito alimentare (kcal 3.54, kcal 354/100 g)

3 g di green chili (kcal 1.2, kcal 40/100 g)

olio di sesamo puro qb

origano qb

Procedimento QUI!

In assoluto la pizza è uno dei cibi più consumati e diffusi al mondo, in tutte le sue innumerevoli varietà, e la sua valorizzazione come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO ne è solo l’ultima conferma.