Taranto: corso di pasticceria vegan

Sabato 15 Dicembre, dalle ore 15.00 alle 19.30 per tutti i golosi è tempo di affrontare i propri peccati di gola con serenità e armonia.

Uova, burro, panna sembrano ingredienti irrinunciabili per chi ama creare golosi dessert ed è abituato alle ricette della pasticceria tradizionale. Sono invece prodotti che possono essere sostituiti, guadagnandoci in gusto e, per chi soffre di intolleranze ed allergie, anche in salute.

Alla base di questa scelta ci sono non solo motivazioni legate alla salute ma soprattutto ragioni etiche, che hanno permesso a questo stile di cucina di diffondersi, conquistando sempre più convinti estimatori e di evolversi anche sul fronte dei sapori.

Il corso è rivolto agli appassionati di cucina e pasticceria, a chi muove i primi passi verso l’alimentazione vegana, a chi ha già delle basi di pasticceria vegana ma vuole saperne di più, ai semplici curiosi.

Durante il corso prepareremo:

Cheesecake

Crepes e pancake

Plumcake

Torta allo zenzero e cardamomo

Meringhe

Torta Sacher

Biscotti alla canapa

e tanto altro…..

Il corso si svolge presso COOKING ART, Via Acclavio 1, Taranto

Docente: Elisa Negro, Personal Professional Chef

Prenotazione obbligatoria

Stefania Bottiglia – Ambasciatore Puglia AssoVegan

+393283385058 (whatsapp)

Media partner evento VEGANOK e AssoVegan:

Locandina evento